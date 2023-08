Sicurezza: dossier Viminale, in primi 7 mesi 2023 calano delitti e femminicidi, aumentano furti e rapine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, calano del 5,46 per cento i delitti commessi in Italia, che sono 1.228.454, rispetto al 1.299.350 del 2022. È quanto emerge dal dossier di ferragosto del Viminale sull’attività del ministero. Il numero dei femminicidi scende da 77 a 71 (-7,79 per cento), mentre resta fermo a 195 il totale degli omicidi. In crescita invece le rapine (che passano da 14.979 a 15.486) e i furti (da 539.920 a 554.975). Per quanto riguarda la violenza di genere, si registra poi una diminuzione delle denunce per stalking, che passano dalle 11.160 del 2022 alle 8.607 di quest’anno. (Rin)