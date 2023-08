Ucraina: esplosioni a Kharkiv, Aeronautica denuncia attacco droni russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune esplosioni sono state udite a Kharkiv, città situata nell'area nord orientale dell'Ucraina, questa mattina. E' quanto riferiscono alcuni canali Telegram locali. Tale informazione segue la diramazione dell'allerta aerea nella regione. "All'attenzione dei residenti di Kharkiv: rimanete nei rifugi fino a quando non scatta l'allarme antiaereo", ha scritto il governatore regionale Oleh Synyehubov su Telegram. In precedenza l'Aeronautica ucraina aveva avvertito dell'arrivo di uno sciame di droni nemici in direzione di della regione. (Kiu)