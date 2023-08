Ucraina: nave Joseph Schulte parte da Odessa, è la prima da ritiro Russia da accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la nave portacontainer Joseph Schulte, battente bandiera di Hong Kong, ha lasciato il porto di Odessa: è la prima imbarcazione civile a utilizzare il corridoio di trasporto temporaneo aperto dopo il ritiro della Russia dall'accordo sul grano. Lo riferisce il ministro per lo Sviluppo, i Territori e le Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, sulla sua pagina Facebook. "Il 16 agosto 2023, la nave portacontainer, che si trovava nel porto di Odessa dal 23 febbraio 2022, ha lasciato il faro di Vorontsovsky e si è diretta verso il Bosforo. A bordo ci sono più di 30 mila tonnellate di carico (2.114 container), compresi generi alimentari", ha scritto Kubrakov. Il corridoio temporaneo, di cui Kiev ha annunciato l'apertura la scorsa settimana, sarà utilizzato principalmente per l'evacuazione delle navi che si trovavano nei porti ucraini di Chornomorsk, Odessa e Pivdenny al momento dell'invasione russa. L'ultima volta che una nave ha lasciato il porto di Odessa nell'ambito della cosiddetto "accordo sul grano" risale a un mese fa, domenica 16 luglio. Il giorno successivo la Russia ha comunicato ufficialmente che non avrebbe prorogato l'intesa, mediata da Turchia e Onu, a causa del mancato rispetto delle condizioni chieste da Mosca. (Kiu)