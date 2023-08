Nigeria: presentati 20 capi d'accusa contro l'ex governatore della Banca centrale Emefiele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri della Nigeria hanno depositato un documento che contiene 20 capi d'accusa contro il governatore della Banca centrale sospeso Godwin Emefiele, detenuto in carcere, fra i quali quello di aver conferito "vantaggi illeciti". Lo riferiscono i media locali, precisando che al momento non è chiaro quali siano le altre accuse a carico dell'imputato, sebbene di recente Emefiele sia stato accusato di violazione della fiducia e appropriazione indebita di fondi. Il presidente Bola Tinubu, che ha intrapreso audaci riforme economiche, ha lanciato un'indagine sulle attività svolte dalla Banca centrale sotto il mandato di Emefiele dopo aver criticato le sue politiche, in particolare quelle messe in atto per sostenere la valuta locale, il naira. L'ex governatore è stato il principale promotore della riforma monetaria sostenuta dall'ex presidente Muhammadu Buhari. E' stato arrestato il 9 giugno. (Res)