- Nei primi sette mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, aumentano le operazioni antidroga in Italia, che salgono a 11.597 rispetto alle 10.922 del 2022 (+6,18 per cento), per un totale di 49.117,52 chilogrammi di sostanze sequestrate. È quanto emerge dal dossier di ferragosto del Viminale sull’attività del ministero. (Rin)