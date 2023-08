Usa: sottosegretaria di Stato Jenkins in viaggio ufficiale in Romania, Regno Unito e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa Bonnie Jenkins sarà impegnata da oggi al 23 agosto in un viaggio in Romania, Regno Unito e Polonia. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Jenkins, competente per il controllo delle armi e la sicurezza internazionale, incontrerà a Bucarest controparti del ministero degli Esteri romeno, per discutere della cooperazione nel nucleare civile e del rafforzamento della sicurezza euro-atlantica, e visiterà la base di Deveselu, sede dell’installazione antimissilistica Aegis Ashore della Nato. Seguiranno incontri a Londra con funzionari del governo britannico ed esponenti della società civile. Infine, Jenkins farà tappa a Rzeszow, per visitare le truppe statunitensi, e a Varsavia, per colloqui al ministero degli Esteri polacco sull’assistenza all’Ucraina e sulla non proliferazione.(Was)