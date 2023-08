Corea del Nord: “Kcna”, militare Usa arrestato a luglio potrebbe chiedere “asilo politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il militare statunitense Travis King, arrestato il 18 luglio dalle autorità della Corea del Nord dopo avere attraversato la linea di demarcazione con la Corea del Sud, “ha ammesso di essersi introdotto illegalmente nel territorio” nordcoreano e di averlo fatto a causa dei “maltrattamenti disumani e alla discriminazione razziale nell’Esercito degli Stati Uniti”. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Secondo la testata del regime di Pyongyang, è quanto è emerso dalle prime indagini di “un organo preposto”, la cui inchiesta è ancora in corso. Il militare Usa, che prestava servizio in Corea del Sud, si sarebbe detto “deluso dalla disuguale società americana” e avrebbe “espresso la volontà di cercare asilo politico nella Corea del Nord o in un Paese terzo”. (segue) (Git)