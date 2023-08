Corea del Nord: “Kcna”, militare Usa arrestato a luglio potrebbe chiedere “asilo politico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio di agosto il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha riferito di non avere aggiornamenti in merito alle condizioni di King. Secondo il Pentagono il militare ha attraversato deliberatamente la linea di demarcazione tra le due Coree durante una visita guidata. King, 23 anni, stava per rientrare negli Stati Uniti per essere sottoposto a un’azione disciplinare, dopo essere stato arrestato a Seul e aver trascorso 47 giorni in una prigione sudcoreana. Portato in aeroporto dalle autorità locali, il militare non si è imbarcato, iscrivendosi invece a un tour turistico guidato presso la linea di demarcazione. (Git)