Ucraina: territori in cambio adesione Nato, parole capo gabinetto Stoltenberg fanno arrabbiare Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato da “Verdens gang”, il ricercatore dell'Istituto norvegese per gli affari internazionali (Nupi), Jakub Godzimirski, ha affermato di conoscere il capo di gabinetto di Stoltenberg e di averci parlato in diverse occasioni. “È un uomo che pesa le sue parole. È abbastanza ovvio che molte persone stiano facendo valutazioni di questo tipo, perché stanno cercando di trovare delle vie d'uscita a questa guerra”, ha detto Godzimirski, secondo cui sicuramente le affermazioni di Jenssen avranno suscitato delle reazioni anche in Russia, oltre che in Ucraina. “A Mosca si staranno rallegrando e questo perché non è stata una persona qualunque a fare tali dichiarazioni”, ha detto l'analista del Nupi. D'altronde, ha aggiunto Godzimirski, “quando un funzionario della Nato trasmette questo tipo di valutazioni, ciò potrebbe essere interpretato come il fatto che l'Alleanza stia iniziando a pensarla in questo modo”. (Sts)