Spagna: socialisti proporranno l'ex governatrice delle Baleari alla presidenza del Congresso

- Il Partito socialista spagnolo proporrà l'ex governatrice delle Isole Baleari, Francina Armengol, alla presidenza del Congresso dei deputati. E' quanto riferito in una nota della forza politica che svela così le sue intenzioni in vista della seduta costitutiva del Parlamento prevista domani. Il nome di Armengol è quello scelto dal partito per occupare il posto lasciato da Meritxell Batet, anch'essa esponente socialista che ha ricoperto la carica dal 2019 e che, nei giorni scorsi, ha annunciato la decisione di non riproporsi per tale posizione. Per far eleggere Armengol, i socialisti devono ottenere il voto favorevole della piattaforma Sumar, Sinistra repubblicana di Catalogna, Eh Bildu, Partito nazionalista basco e Uniti per la Catalogna. Sul voto favorevole di Sumar non dovrebbero esserci dubbi, così come sul parere positivo degli indipendentisti baschi di Eh Bildu che nei giorni scorsi avevano chiamato a raccolta le “forze progressiste” per sostenere il candidato proposto dai socialisti. Resta incerta la posizione di Uniti per la Catalogna che scioglierà domattina la riserva durante una direzione che si terrà in via telematica due ore prima dell'inizio della sessione costitutiva del Congresso. (segue) (Spm)