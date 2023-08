Spagna: socialisti proporranno l'ex governatrice delle Baleari alla presidenza del Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Francina Armengol ha ottenuto il suo seggio al Congresso alle elezioni dello scorso 23 luglio dopo aver perso, a favore del Partito popolare, le regionali per l'amministrazione delle Isole Baleari che si sono tenute il 28 maggio. Armengol era diventata presidente delle Isole Baleari nel 2015, carica per cui ha ottenuto la conferma nel 2019. In quest'ultima legislatura ha formato una coalizione per guidare l'amministrazione regionale con Podemos e Més, partiti che ora sono entrati a far parte della piattaforma Sumar. Come si legge nel comunicato diramato dal Partito socialista, Francina Armengol è membro della federazione territoriale della forza politica nelle Isole Baleari dagli anni Novanta e ha "una vasta esperienza e anni di servizio nella vita pubblica e parlamentare". All'inizio è stata consigliera del municipio Inca, poi deputata nel Parlamento locale, consigliera del Consiglio dell'isola di Maiorca, parlamentare al Congresso e, infine, presidente della regione. (Spm)