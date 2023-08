Spagna: nel pieno dell'incertezza politica il 17 agosto si insedierà il nuovo Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 agosto sarà la data costitutiva del nuovo Parlamento spagnolo. La legislatura si insedierà in seguito alle elezioni generali del 23 luglio scorso senza che le tre settimane trascorse dalla chiusura delle urne abbiano permesso di chiarire quali scenari politici attendono il Paese iberico. Se il Partito popolare (Pp) è stata la forza politica più votata assicurandosi 137 seggi al Congresso dei deputati, il suo risultato è stato al di sotto delle aspettative pre elettorali. Neanche con un accordo con la formazione sovranista Vox, terza forza politica del Paese con 33 seggi, e con Unione del popolo navarro (un seggio) riuscirebbe a raggiungere la maggioranza assoluta pari a 176 deputati. Per i popolari, quindi, anche il sostegno della deputata di Coalicion Canarias, Cristina Valido, potrebbe risultare decisivo. Dall'altra parte, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, con 122 seggi uniti a quelli della piattaforma Sumar di Yolanda Diaz, di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), di Eh Bildu e del Partito nazionalista basco (Pnv) avrebbe bisogno dell'astensione cruciale dei sette deputati di Uniti per la Catalogna. Il partito indipendentista di Carles Puigdemont durante la campagna elettorale ha avvertito che non avrebbe facilitato la governabilità del Paese, a prescindere dal vincitore. (segue) (Spm)