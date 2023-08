Torino: Griffa (Fiepet-Confersercenti), estate sempre più turistica va ripensata programmazione eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da un lato aumenta la richiesta di ristorazione in Città anche ad agosto, dall’altro i locali continuano ad avere difficoltà nel reperire personale da impiegare anche nei turni estivi: “Gli stipendi dei lavoratori sono troppo bassi rispetto al costo della vita e diventa difficile anche per le aziende sostenere le spese di gestione dei dipendenti - ha sottolineato Griffa -. Il modello attuale non è più sostenibile, occorre fare un salto di qualità per diminuire i costi per le aziende e alzare il salario dei lavoratori”. Al di là delle difficoltà con il personale, i ristoratori del capoluogo Piemontese esprimono "cauto ottimismo" sul proseguimento della stagione e chiedono una riprogrammazione degli eventi: “Bisognerebbe evitare la concentrazione degli eventi attuale, prediligendo una programmazione che tenga conto anche del periodo estivo che ormai è da considerarsi come turistico a differenza del passato - ha spiegato Griffa -. Paghiamo tutt’ora la mentalità da Città operaia del periodo Fiat: un modello che ogni anno che passa diventa sempre più superato”, ha concluso. (Rpi)