America Latina: la violenza scuote le elezioni dell'Ecuador e infiamma la regione

- L'omicidio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio spiega nella maniera più drammatica la crisi di violenza che sta vivendo l'Ecuador. Ma è solo una spia delle tante inquietudini che attraversano la regione, conflitti sotto cenere resi incandescenti dai fiumi di droga che attraversano il continente, e dalle pressioni frutto delle tensioni geopolitiche mondiali. Villavicencio è già passato alle cronache come alfiere della lotta alle mafie. Ne fanno fede le diverse interviste e dichiarazioni pubbliche centrate sulle denunce di corruzione e sulla debolezza delle istituzioni sempre più esposte alla infiltrazione criminale, anche se non mancano ricostruzioni di segno opposto, soprattutto in virtù delle accuse di connivenza con le mafie che Agustin Intriago - giovane sindaco di Manta ucciso a inizio mese -, lanciava proprio contro Villavicencio. Di certo, l'omicidio condizionerà le elezioni del 20 agosto che il presidente, Guillermo Lasso, ha convocato in anticipo per rompere l'assedio costruito in Parlamento a suon di mozioni di sfiducia. (segue) (Res)