America Latina: la violenza scuote le elezioni dell'Ecuador e infiamma la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ua morte che non aiuterà la causa dei simpatizzanti dell'ex presidente Rafael Correa, il "neo socialista" inseguito in patria dalla giustizia e oggi in esilio in Belgio: le denunce più vibranti di Villavicencio erano proprio dirette alla sua gestione, a irregolarità e truffe contabili consumate nell'esecuzione di un contratto già oggetto di numerose polemiche, quello in base al quale l'Ecuador otteneva crediti dalla Cina, a tassi anche sostenuti, offrendo in garanzia le riserve di petrolio per molti anni a venire. Il peso di questi sospetti potrebbe frenare la corsa della candidata di Correa alla presidenza, Luisa Gonzalez, fin qui in vantaggio nei sondaggi. Un passo falso nella marcia che la sinistra, anche quella più invisa agli Stati Uniti, sta compiendo per riprendersi i governi dei dodici Paesi sudamericani. (segue) (Res)