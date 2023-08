America Latina: la violenza scuote le elezioni dell'Ecuador e infiamma la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stabilire chi abbia deciso la morte del candidato presidenziale è compito arduo. Ma nessuna ipotesi può ignorare un ragionamento sulla forza distruttiva esercitata dalle droghe nel piccolo paese Andino. l'Ecuador era fino a non molti anni fa un paese tranquillo, con tassi di violenza relativamente contenuti. L'industria di stupefacenti non era paragonabile a quella sviluppata dalle concorrenti Colombia, Bolivia, Perù. Ma trovarsi sul Pacifico, nel pieno della rotta commerciale che spinge le droghe verso il nord del continente, non poteva non far aguzzare - prima o poi - l'ingegno criminale dei principali cartelli. Non è un caso che alcune delle più potenti ecuadoriane abbiano legami conclamati con le famigerate organizzazioni di narcotraffico internazionali, soprattutto del Messico. La prova più evidente di questa escalation di violenza è nelle centinaia di morti legate ai cruenti scontri tra bande rivali nelle carceri, prima fra tutte quella di Guayaquil, città portuale candidata ad essere uno dei centri più insicuri della regione. (segue) (Res)