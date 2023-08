America Latina: la violenza scuote le elezioni dell'Ecuador e infiamma la regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 agosto le urne si apriranno anche in Guatemala, per decidere chi tra Sandra Torres e Bernardo Arevalo, vincendo il ballottaggio, diventerà presidente. Un voto sul quale si è scatenato un'aspro conflitto tra poteri. Dopo il primo turno, la procura anticorruzione ha chiesto di mettere fuorigioco il Movimento Semilla, partito grazie al quale Arevalo ha superato a sorpresa il primo turno. La Corte costituzionale ha respinto la richiesta, ma solo al termine di un contenzioso che ha acceso allarmi dentro e fuori i confini nazionali. Senza contare che già prima delle elezioni la magistratura aveva impedito la corsa elettorale a ben quattro candidati, tra cui l'imprenditore Carlos Pineda, dato per favorito dai sondaggi. (Res)