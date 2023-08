Torino: Griffa (Fiepet-Confersercenti), estate sempre più turistica va ripensata programmazione eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ristoranti aperti e pieni e persone a passeggio per le vie del centro storico o in attesa alle fermate degli autobus. I tempi di Torino come città operaia, che ad agosto era svuotata e con locali ‘chiusi per ferie’, sembrano sempre più distanti. Un sentore confermato dai primi sondaggi raccolti da Fiepet-Confesercenti. “Dopo il Covid è cambiato il modo di muoversi della gente e questo è un dato che vale per tutti. Ma a livello Torinese è cambiato qualcosa in più, grazie agli eventi come Atp e Eurovision e ai collegamenti aerei - lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ il presidente della Federazione dei Pubblici esercizi (Fiepet-Confesercenti) Fulvio Griffa -. Il turismo qui è sempre più spalmato e proveniente da nazioni differenti dal solito, al di là dei grandi eventi, e allo stesso tempo assistiamo ad un altro fenomeno: meno gente va via a causa dell’aumento dei costi della vita. E le attività commerciali hanno risposto a questa esigenza, con il 70 percento dei ristoranti che sono rimasti aperti”, ha continuato Griffa. (segue) (Rpi)