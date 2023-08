America Latina: la violenza scuote le elezioni dell'Ecuador e infiamma la regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro dettaglio che ha già attirato l'attenzione degli analisti, inoltre, il fatto che l'agguato a Villavicencio - stando alle informazioni della procura ecuadoriana -, sia stato compiuto da un commando di colombiani. La stessa nazionalità degli assalitori di Jovenel Moise, il presidente di Haiti ucciso due anni fa nella sua residenza privata. E colombiani sono i due fratelli accusati di aver ucciso Marcelo Pecci, il magistrato paraguaiano titolare di rumorose inchieste anti-corruzione, sorpreso dai sicari in luna di miele in un'isola caraibica con la moglie, uscita illesa dall'assalto, che pochi giorni prima aveva comunicato al mondo di essere incinta. Un omicidio figlio di una trama che sembra attraversare tutta la regione, e nel quale dovrebbe aver avuto un ruolo centrale il potente narcotrafficante uruguaiano Sebastian Marset, proprio in questi giorni oggetto di una gigantesca caccia all'uomo scatenata dalla polizia boliviana. (segue) (Res)