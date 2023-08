Arabia Saudita: perché Riad punta sta investendo sul calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggetto di aspre critiche da parte della stampa britannica e di Jurgen Klopp e Pep Guardiola, allenatori, rispettivamente, del Liverpool e del Manchester City, l'intraprendenza calcistica dell'Arabia Saudita si inscrive nel quadro della visione geostrategica di Riad e del suo principe ereditario, Mohammed bin Salman al Saud. Non si tratta solo di quello che potrebbe definirsi un salto di qualità dal punto di vista culturale, per un Paese fortemente ancorato, per ragioni storiche, alle tradizioni arabo-islamiche. Né, stando a quanto sostengono molti osservatori, di un mero caso di "sportwashing", ovvero di ricorso allo sport per migliorare la propria immagine internazionale, accusa rivolta anche al Qatar, Paese ospitante della scorsa edizione del Campionato del mondo di calcio. Abbandonata la candidatura, assieme a Grecia ed Egitto, per ospitare l'edizione dei mondiali del 2030, il calcio continua a rappresentare per Riad anzitutto una grande opportunità in termini di investimenti, nel quadro degli sforzi per diversificare un'economia finora strettamente dipendente dalle rendite petrolifere. È questo, infatti, uno dei cardini del programma Vision 2030, che delinea la strategia a medio-lungo termine di Riad, in termini economici e geopolitici. Ma soprattutto, il calcio è per l'Arabia Saudita uno straordinario strumento di "soft power", ossia un mezzo pacifico, di natura socio-culturale, per proiettare la propria potenza geostrategica non solo sullo scacchiere mediorientale, dove spicca la rivalità con il Qatar, ma anche nelle dinamiche di ristrutturazione degli equilibri geopolitici globali. (segue) (Res)