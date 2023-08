Spagna: nel pieno dell'incertezza politica il 17 agosto si insedierà il nuovo Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se al Senato il Pp ha la maggioranza assoluta, al Congresso i risultati sono molto vicini e questo mantiene l'incertezza sulla configurazione dell'ufficio di presidenza, l'organo che dirige la Camera bassa e il cui presidente ha il potere di convocare la sessione di investitura. Il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, ha affermato in diverse occasioni che in qualità di vincitore delle elezioni – se il re Felipe V gli conferirà l'incarico dopo aver consultato i diversi gruppi parlamentari – cercherà di formare un governo e ha invitato le altre forze politiche a non “provocare una situazione di stallo” in Spagna. Neanche l'annuncio a sorpresa di Vox di voler “cedere” i suoi seggi per favorire l'investitura del leader conservatore senza “pretendere nulla in cambio” non sembra aver sortito, al momento, gli effetti sperati. Il Partito nazionalista basco (Pnv) ha ribadito, infatti, il suo rifiuto nei confronti di Feijoo ricordando che, dopo le elezioni generali, aveva già “espresso chiaramente” la sua posizione contro l'avvio dei colloqui. Il Pnv ha accusato i popolari di aver favorito l’ingresso di Vox in vari incarchi di potere delle istituzioni regionali a seguito delle amministrative del 28 maggio scorso, superando in questo modo “la linea rossa”. (segue) (Spm)