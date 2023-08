Carceri: Lombardia in testa per numero penitenziari, in estate aumentano i reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate arriva, riscalda l’asfalto delle strade e il cemento dei palazzi, alza l’asticella del termometro. I cittadini con pazienza, a volte con insofferenza, tollerano questo caldo consapevoli che da lì a poco potranno preparare le valigie e dirigersi al mare o in montagna. Per alcuni, però, questo abbraccio diventa una tenaglia dalla quale non possono svincolarsi, perché devono scontare la loro pena e lo devono fare in una calda e sovraffollata cella. La Lombardia con i suoi 18 sistemi penitenziari è la regione con la più elevata presenza di strutture detentive d’Italia. Denominatore comune delle carceri lombarde è “il cronico sovraffollamento, peggiorato nell’ultimo anno: si è passati da 7966 detenuti nel luglio 2022 a 8370 al 31 luglio 2023”, spiega a Nova Valeria Verdolini, presidente di Antigone Lombardia. Un fenomeno che peggiora d’estate, in quanto durante questo periodo “si delinque di più", spiega a Nova Alfonso Greco, segretario del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria della Lombardia, evidenziando che "in estate c'è molta più gente in giro, aumentano i casi di spaccio e le rapine, ma anche le violenze sessuali”. Celle colme diventano complicate da gestire e, sotto questo punto di vista, “le situazioni peggiori le troviamo nei sistemi penitenziari di Cremona e Pavia", mentre "a Milano la media di ingressi al giorno è elevata a San Vittore, anche per l'effetto dell'in-outdoor, ovvero persone che escono e rientrano per piccoli reati”. (segue) (Rem)