Carceri: Lombardia in testa per numero penitenziari, in estate aumentano i reati (2)

- Più in generale, oltre al sovraffollamento "c'è un deficit di cura sull'esterno – aggiunge Verdolini - che si traduce in un sovraccarico sull'istituzione carceraria non solo in termini numerici ma anche qualitativi". Sono detenuti "fragili (anziani, tossicodipendenti, con patologie psichiche, senza fissa dimora), che entrano spesso per pene brevi, e richiedono un grosso sforzo da parte del carcere - prosegue - che non rappresenta il luogo più adeguato per rispondere ai bisogni, come nei due recenti casi del 90 enne a San Vittore o della 66 enne con il bacino fratturato". E ancora, a risentire della problematica gestione delle carceri sono anche "le detenute – evidenzia la presidente di Antigone Lombardia - che, seppur in numero minore, presentano in regione alcune difficoltà specifiche: sono 28 quelle incinte che hanno varcato nell'ultimo anno i cancelli di San Vittore". Oltre all’aumento del numero di presenze, l’estate porta con sé “una riduzione delle attività e della presenza di volontari, turnover per ferie del personale, aumento delle temperature, assenza di sistemi di refrigerio, maggiore solitudine e aumento fisiologico dei suicidi", spiega Verdolini. Questi fattori diventano tasselli di un mosaico che ritrae detenuti soli, sofferenti, nervosi, il cui stato psicofisico può peggiorare al punto da indurli a compiere scelte estreme. Recente il suicidio del 56enne nel carcere di Opera, dove si trovava per scontare una pena per bancarotta fraudolenta, episodio che si aggiunge ad altri due avvenuti tra le mura di San Vittore. Il suicidio "è una sconfitta per lo Stato e per noi", afferma Greco. Quando un soggetto è "palesemente depresso viene segnalato Das - (Disturbo affettivo stagionale ndr.), dopodiché vengono presi in carico i detenuti che mostrano un elevato tentativo suicidario". Tuttavia, Greco evidenzia che "sono talmente tante le incombenze che a volte queste cose sfuggono". (segue) (Rem)