Carceri: Lombardia in testa per numero penitenziari, in estate aumentano i reati (3)

- Le persone che provengono da uno stato sociale benestante e che incappano in un procedimento giudiziario "magari per bancarotta, reati minimi, non reggono il peso psicologico della detenzione". Sono i casi di persone "che hanno qualcosa da perdere" specifica Greco. Inoltre, "è importante capire che chi decide di farla finita veramente, ci mette un minuto e succederebbe anche se avessimo più personale". Un aspetto sul quale Greco invita a riflettere è anche "la difficoltà di comunicare tra detenuti e agenti". All'interno delle carceri si fotografa una notevole varietà culturale, in cui "la lingua maggiormente parlata è l'arabo" racconta Greco, osservando però l'assenza di formazione adeguata del personale penitenziario. Invece, "a volte una parola giusta aiuterebbe a fermare i nervosismi". La mancanza di formazione degli agenti è un problema, ma la mancanza di agenti lo è ancora di più, dato che con la legge Madia "abbiamo perso cinquemila unità e questo diventa un problema dato che i detenuti aumentano in media di 2000/2500 all'anno". Lo evidenzia il Segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, sottolineando come questo squilibrio porti a un "sovraccarico di lavoro per i poliziotti penitenziari, che si ritrovano a lavorare per 12 ore continuative e a dover sorvegliare, da soli, 70 detenuti". Questi ritmi sono causa del fatto che molti agenti "una volta raggiunta l'età di 56 anni scelgono di andare in quiescenza, quando potrebbero rimanere ancora in servizio". Nel 2022 "1560 agenti sono andate in quiescenza a domanda per riforma e 620 per limite d'età, noi ne abbiamo messe in servizio 1300". Da parte delle istituzioni "non c'è una risposta, ci hanno permesso di assumere mille unità, ma non sono niente dato che all'anno vanno in pensione circa 2000 poliziotti penitenziari". La soluzione, secondo Capece, "rimane quella di svuotare le carceri, allocare i detenuti in strutture alternative, ma per consentire questo è necessario che vi sia una forza politica che si fidi di questi soggetti". (Rem)