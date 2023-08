Sardegna: l'isola di Tavolara si blinda contro l'invasione dei bagnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'isola di Tavolara, in Gallura, una delle gemme naturalistiche della Sardegna, è stata messa in atto un'importante iniziativa per preservarne la bellezza incontaminata e garantire la sicurezza degli ambienti marini. La spiaggia di Spalmatore di terra, incastonata in questo angolo di paradiso, è stata "blindata" con l'installazione pionieristica dei cavi tarozzati. Questa innovativa soluzione, introdotta per la prima volta nell'isola, mira a tutelare non solo la sicurezza dei bagnanti ma anche l'integrità dell'ambiente circostante, in particolare il prezioso prato di posidonia. Tavolara, che ospita l'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, rappresenta un autentico laboratorio scientifico a cielo aperto, un microcosmo di storia e biodiversità. Con i suoi 15.000 ettari di mare, l'area protetta si configura come una testimonianza della meravigliosa ricchezza naturale che la Sardegna ha da offrire. La recente incursione di moto d'acqua, una pratica vietata nell'intera zona marina, ha evidenziato la necessità di adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza delle spiagge e il rispetto dell'ambiente circostante. (segue) (Rsc)