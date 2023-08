Sardegna: l'isola di Tavolara si blinda contro l'invasione dei bagnanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Consorzio di gestione di cui fanno parte i Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri-Porto San Paolo hanno sottolineato l'importanza di un'azione preventiva dal momento che l'assenza di concessioni demaniali può creare delle lacune nella sicurezza marina. Da qui la decisione di utilizzare i cavi tarozzati per delimitare le spiagge, una soluzione già utilizzata in altre spiagge dell'Area Marina per garantire che la balneazione avvenga in modo sicuro e sostenibile, rispettando le regole e l'ambiente naturale. Oltre alla protezione delle spiagge e alla sicurezza in mare, l'Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo ha in programma una serie di progetti mirati al miglioramento dell'esperienza dei visitatori e alla conservazione dell'ambiente. Tra questi figurano il potenziamento della segnaletica informativa, il recupero differenziato dei rifiuti e la promozione di iniziative educative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della biodiversità e della sostenibilità. (Rsc)