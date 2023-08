Arabia Saudita: perché Riad punta sta investendo sul calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mancanza di una tradizione "culturale" in ambito calcistico e in una fase in cui molte nazionali maschili di prestigio, tra le quali quella italiana, appaiono in difficoltà, l'Arabia Saudita è andata oltre i cospicui stanziamenti di denaro messi in campo dal Qatar, come nel caso dell'acquisto del Paris Saint Germain da parte della Qatar Sports Investments (filiale del fondo sovrano Qatar Investment Authority), prima come azionista maggioritario, poi, dal 2012, come unico proprietario. Ultimamente, infatti, Riad si è lanciata in una corsa all'acquisto delle stelle del calcio internazionale per le proprie squadre di club, nel tentativo di dare slancio al campionato locale e di migliorare le prestazioni della propria rappresentanza nazionale. Per quest'ultima, infatti l'Arabia Saudita aveva scelto l'allenatore francese Hervé Renard (attualmente alla guida della nazionale di calcio femminile della Francia), che in precedenza aveva vinto due coppe d'Africa, rispettivamente, con lo Zambia nel 2012 e con la Costa d'Avorio nel 2015. Quanto al campionato di calcio locale, il Public Investment Fund (Pif), fondo sovrano saudita presieduto da Mohammed bin Salman, ha acquistato lo scorso giugno il 75 per cento delle quattro maggiori squadre del Paese, ovvero Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli. Vale la pena ricordare che nell'ottobre 2021 il Pif ha acquistato l'80 per cento del club britannico Newcastle United, stanziando 400 milioni di dollari. Del resto, il principe ereditario saudita aspira a collocare il Pif, il cui capitale è stimato in circa 700 miliardi di dollari, tra i più grandi fondi sovrani al mondo. (segue) (Res)