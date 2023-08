Arabia Saudita: perché Riad punta sta investendo sul calcio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Riad sta spopolando nel calciomercato internazionale, offrendo ingaggi stratosferici ai giocatori più quotati dei campionati europei. Dopo l'acquisto, da parte di Al Nassr, dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo e dell'attaccante senegalese Sadio Mané, Al Ittihad ha comprato due giocatori francesi di prim'ordine, l'attaccante Karim Benzema e il centrocampista N'Golo Kanté. Inoltre, Al Ahli si è assicurata il talento del portiere senegalese Edouard Mendy e dell'attaccante brasiliano Roberto Firmino, mentre Al Hilal ha acquistato il suo connazionale, il difensore Kalidou Koulibaly e il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic. Contestualmente, Al Ettifaq, club della città di Dammam, ha acquistato il commissario tecnico britannico Steven Gerrard. Al Hilal, inoltre, avrebbe messo gli occhi sull'attaccante brasiliano Neymar Contestualmente, l'Arabia Saudita ha manifestato interesse anche per altri acquisti eccellenti, per ora non conclusi, come quelli dell'attaccante Ciro Immobile, del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del terzino italiano Leonardo Spinazzola. Analogamente, il centrocampista croato Luka Modric, lo scorso giugno, ha rifiutato un'offerta da 80 milioni da un club non specificato del campionato saudita. Intanto, la Lega calcio saudita avrebbe concluso un accordo con l'emittente francese "Canal+", che trasmetterà tutte le partite delle prossime due stagioni del campionato di prima serie del Regno. Una vetrina importante per il calcio saudita, ma anche un'occasione per diffondere un'immagine inedita del Paese del Golfo. (Res)