Spagna: nel pieno dell'incertezza politica il 17 agosto si insedierà il nuovo Parlamento (3)

- Sanchez affida le sue speranze di tornare a guidare la Spagna a JxCat, una forza politica che non sembra intenzionata a voler concedere nulla se il prossimo governo non si impegnerà formalmente a risolvere definitivamente il conflitto catalano. Puigdemont e i vertici della formazione pro indipendenza hanno chiarito che questo processo passerà necessariamente da un'amnistia per tutti i leader indipendentisti ed un nuovo referendum di autodeterminazione concordato con lo Stato spagnolo. In quest'ottica, più che le pressioni dei socialisti potrebbero fare “breccia” le richieste di Erc che da tempo sembra volersi lasciarsi alle spalle il massimalismo, sostenendo la necessità di essere esigenti ma “ragionevoli” nei negoziati con il governo di Madrid. In attesa della formazione del nuovo Parlamento continua a regnare, dunque, l'incertezza sul futuro politico della Spagna in un momento, tra l'altro, particolarmente importante visto che il Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. La frammentazione e la polarizzazione sembrano essere diventate un elemento caratterizzante del panorama politico iberico che ha superato ormai da oltre 15 anni il tradizionale bipartitismo tra Pp e Psoe. Se Feijoo e Sanchez non saranno in grado di tessere le alleanze necessarie per superare lo stallo e ottenere con successo un'investitura, non sono pochi gli analisti che ipotizzano un ritorno alle urne alle fine del 2023, ovvero lo scenario che avrebbe dovuto verificarsi qualora se il leader socialista non avesse deciso di indire elezioni anticipate dopo la pesante sconfitta alle amministrative dello scorso maggio. (Spm)