Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale (4)

- L’ultimo caso è accaduto all’inizio di agosto, quando una nave della Guardia costiera cinese ha utilizzato cannoni ad acqua contro imbarcazioni filippine che trasportavano rifornimenti verso la Brp Sierra Madre, una nave militare di fabbricazione statunitense incagliata dal 1999 in un atollo delle isole Spratly, la cui sovranità è rivendicata dalla Cina nonostante l’arcipelago si trovi all’interno della Zona economica esclusiva (Zee) di Manila. Il relitto ospita ancora oggi un manipolo di marinai ed è utilizzato di fatto come avamposto militare filippino nel Mar Cinese Meridionale. Marcos ha reagito convocando l’ambasciatore cinese a Manila, Huang Xilian, per presentare protesta formale dopo l’incidente. La Cina, per tutta risposta, ha rivelato l’esistenza di un accordo in base al quale le Filippine si sarebbero impegnate a rimuovere il relitto della Brp Sierra Madre. “Non sono a conoscenza di nulla del genere”, ha commentato quindi Marcos. “E dirò di più: se un tale accordo esistesse – ha aggiunto - lo rescinderei subito”. (segue) (Res)