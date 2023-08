Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’esperto Roberto Cajati, già vice console generale d’Italia a Città di Ho Chi Minh, l’obiettivo della Cina è di sovvertire o modificare nella regione le regole del diritto internazionale marittimo così come stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), ma senza rischiare un aperto conflitto militare. Di qui l’impego delle cosiddette forze subconvenzionali come la Guardia costiera e le milizie marittime, con la Marina a operare solo come unità di appoggio. Per raggiungere tali obiettivi, però, anche una superpotenza necessita dell’acquiescenza, del tacito assenso o del consenso degli altri soggetti della regione. E non è questo il caso. “In forma diversa – osserva Cajati - Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e Indonesia stanno contestando le affermazioni della Cina sulla base dell’Unclos e della sentenza del 2016. Le Filippine, con la nuova amministrazione Marcos, hanno poi assunto un approccio piuttosto deciso nel contrastare la Cina, rafforzando la cooperazione militare e politica con gli Stati Uniti. Il Vietnam, da parte sua, ribatte puntigliosamente a tutte le violazioni cinesi con comunicati ufficiali e con la presenza nell’area. Puntigliosità che in Vietnam si manifesta anche con la censura di serie televisive e film occidentali quando viene improvvidamente rappresentata una carta geografica con la ‘linea dei nove tratti’ cinese, come ricorda il caso ‘Barbie’”. (segue) (Res)