Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale (7)

- Infine, vi è da considerare la presenza militare degli Stati Uniti nell’area. “Questa – spiega Cajati - è generalmente percepita positivamente dalla maggior parte dei paesi del Sud-est asiatico, per controbilanciare la potenza cinese. C’è però anche il timore, in regione dei numerosi incidenti tra unità navali Usa e cinesi, che qualche azione troppo muscolare possa scatenare qualche episodio armato anche non voluto. Nessun paese del Sud-est asiatico vuole trovarsi nella posizione di schierarsi tra Stati Uniti e Cina (ad eccezione delle Filippine). Al contrario, quasi tutti i governi sono desiderosi di mantenere, nonostante le dispute nel Mar Cinese Meridionale, buoni rapporti con Pechino per diversi motivi”. L’esperto ricorda in questo senso i risultati di un sondaggio condotto quest’anno nei Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) dall’Istituto Yusof Ishak di Singapore, nel quale emerge come la Cina sia ancora percepita come il Paese più influente nella regione (per il 60 per cento sul piano economico, per il 41,5 per cento su quello politico-strategico). Se chiamati a scegliere tra le due superpotenze, il 61,1 per cento degli intervistati si schiererebbe con gli Stati Uniti, il 38,9 per cento con la Cina. I due partner preferiti, però, sarebbero Unione europea e Giappone. “Nel complesso – sottolinea Cajati – si tratta di una situazione molto mobile, con ampie opportunità per le democrazie. Una partita che però va giocata con prudenza e abilità diplomatica. Soprattutto, evitando la retorica della lotta tra democrazie e autocrazie, che in questa regione non è sentita per ragioni storiche e culturali e può essere perfino controproducente”. (Res)