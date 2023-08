Ferragosto: cocomerate e pranzi sociali per 1.500 anziani soli a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per 1.500 anziani soli il ferragosto è all'insegna della solidarietà e della condivisione. Dal centro alla periferia sono diversi gli eventi programmati per tenere compagnia alle persone sole e più fragili. E così tra pranzi sociali e cocomerate Roma si conferma città dell'accoglienza. L'assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma insieme ai Municipi ha organizzato pranzi gratuiti in 16 luoghi diversi della città, con gli eventi, nella maggioranza dei casi, nelle Case sociali degli anziani e di quartiere. Sono millecinquecento le persone che hanno avuto la possibilità di prenotare un posto per il pranzo gratuito. Questi i punti di ritrovo: Municipio III, Aps San Giusto, Municipio IV, Centro anziani San Basilio, Municipio V, Casa Sociale delle persone anziane e del quartiere Luigi Petroselli, Municipio VII, Csaq Villa Lazzaroni, Municipio IX Eur, Centro sociale anziani, Municipio X, Il Sommergibile e San Giorgio e Municipio XI, Centro sociale anziani Mario Roma. (segue) (Rer)