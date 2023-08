Ferragosto: cocomerate e pranzi sociali per 1.500 anziani soli a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda edizione dell’iniziativa è stata proposta perché vogliamo che diventi una tradizione importante per Roma – ha detto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari –. Un appuntamento che diventa un’occasione non solo per pranzare in compagnia, ma anche per creare le basi per nuove amicizie e per combattere così la solitudine". In molte sedi sono previsti balli, cocomerate e momenti di festa e di socializzazione. "Il pranzo di Ferragosto rappresenta un momento di convivialità importante soprattutto per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali - ha aggiunto Funari -. È un segnale significativo, voluto all'amministrazione con la collaborazione dei Municipi, che ringrazio, per ricostruire un lavoro prezioso di comunità e per sostenere e stare vicini ai più deboli". Anche la Comunità di Sant'Egidio apre le porte ai più fragili offrendo momenti di conforto e compagnia anche ai senza fissa dimora. Inoltre associazioni e comitati di quartiere hanno organizzato eventi per chi è solo o è rimasto a Roma. (Rer)