Polonia-Bielorussia: fra i mercenari Wagner e i militari di Varsavia la situazione al confine è sempre più tesa (3)

- Non a caso la Polonia ha accelerato il rafforzamento delle misure di difesa al confine con la regione russa di Kaliningrad con un sistema di tracciamento elettronico. Come dichiarato dal viceministro dell'Interno polacco Maciej Wonsik, "il 95 per cento della barriera al confine con Kaliningrad è già stato completato. La scadenza fissata a settembre per il completamento di questa barriera non è in pericolo". Oltre a costruire una barriera dotata di strumenti elettronici, le forze armate polacche hanno dotato il confine con la regione di Kaliningrad di una recinzione di filo spinato. Secondo le autorità polacche, la recinzione prevede un sistema di sensori e telecamere, grazie al quale è possibile monitorare il confine 24 ore su 24, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, senza la necessità di trovarsi sulla linea di confine. Inoltre sulle strade che conducono ai confini con la Russia e la Bielorussia, le guardie di frontiera polacche hanno installato barriere anticarro in metallo e di cemento. (segue) (Res)