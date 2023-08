© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il frastuono delle delle armi copre i tentativi di dialogo. Sono le parole del Papa al termine della recita dell’Angelus. Il Santo padre ha invocato la pace in Ucraina e in tutte le regioni lacerate dalla guerra. Quindi il Pontefice aggiunto: “Affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la pace”. (Civ)