Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut

- All’inizio di agosto si è celebrato il terzo anniversario dell’esplosione del porto di Beirut, l’evento che, in piena crisi economico-finanziaria, aveva catalizzato le proteste dei libanesi divenendo quasi una metafora della situazione catastrofica del Paese. A distanza di 3 anni da quell’evento, la situazione del Libano non solo non è migliorata, ma è ulteriormente peggiorata sotto il peso della devastante crisi economica, del vuoto istituzionale multi-livello, dell’incapacità della classe politica di trovare anche solo un accordo per garantire il funzionamento delle istituzioni nazionali, dell’impunità dilagante e della decadenza dello stato di diritto. Alla grave situazione economica si è affiancato, infatti, il vuoto politico di un Paese senza un Presidente ormai da ottobre 2022, quando è giunto a scadenza il mandato di Michel Aoun, senza un governo avente pieni poteri, senza un governatore eletto della Banca Centrale e con serie incertezze sul futuro della carica di comandante operativo delle Forze armate libanesi. (segue) (Res)