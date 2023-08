Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno 2023, per la dodicesima volta, il parlamento libanese non è riuscito a eleggere un nuovo Presidente, bloccato dalle divisioni politiche tra Hezbollah e i suoi oppositori. Nell’ultima tornata elettorale i voti dei parlamentari si sono divisi tra Sleiman Frangieh, sostenuto da Hezbollah, e Jihad Azour, un ex funzionario del Fondo monetario internazionale (Fmi), sostenuto principalmente dai partiti cristiani e indipendenti. Nessuno dei due candidati, tuttavia, ha ottenuto i voti necessari per l’elezione al primo turno e al secondo turno, quando è richiesta una maggioranza ridotta rispetto al primo turno, molti parlamentari hanno lasciato l’aula in modo da bloccare la votazione per mancanza del quorum. (segue) (Res)