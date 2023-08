Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La paralisi politica minaccia anche l'establishment militare del Paese: il generale Joseph Aoun dovrebbe andare in pensione nel gennaio 2024, lasciando dunque anche l’incarico di comandate operativo delle Forze Armate Libanesi (secondo la Costituzione libanese è invece il Presidente dello Stato a essere il comandate in capo delle Forze Armate). Finora non è stato nominato un suo successore e in assenza di un presidente della Repubblica e di un governo con pieni poteri potrebbe assistersi alla medesima impossibilità di nominare un nuovo comandante, così come già accaduto per i vertici della BdL. Inoltre, dal pensionamento del generale Amine el Aram è rimasto vacante anche il posto di capo di Stato maggiore, incaricato di assumere ad interim il posto di comandante operativo delle Forze Armate in caso di vacanza della carica. Anche l'establishment della sicurezza risulta guidata ad interim dopo il pensionamento, a marzo 2023, dell’allora direttore della Sicurezza Generale (Sh), il generale Abbas Ibrahim. Diversi partiti politici si sono opposti alla proroga del mandato di Ibrahim, sostenendo che il governo provvisorio libanese non avesse tale potere; conseguentemente quando Ibrahim ha lasciato il suo posto, la carica è stata assunta ad interim dal generale Elias Baissari. (segue) (Res)