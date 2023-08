Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente ai fatti giudiziari dell’esplosione del porto, anche la vicenda giudiziaria legata all’ex Governatore della BdL, Riad Salameh, ha sollevato numerose critiche: soltanto il 31 luglio 2023 il capo della Banca centrale libanese ha lasciato il suo incarico al termine del suo 4° mandato consecutivo e dopo 30 anni di governatorato della BdL; tuttavia Salameh risulta già da tempo indagato in Libano, ma anche in Francia, Germania e Svizzera per appropriazione indebita di fondi pubblici, riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione ed evasione fiscale. Lo scorso maggio, l'Interpol ha anche emesso un “red notice” per Salameh sulla base dei mandati di arresto già precedentemente emessi da Francia e Germania. (segue) (Res)