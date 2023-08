Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo specifico caso le violenze sono state scatenate, presumibilmente, da questioni legate allo sfruttamento della terra e ai suoi confini per l’utilizzo; ma vi sono anche altre potenziali micce di un conflitto settario, tutte variabili che il Libano post-indipendenza conosce molto bene. All’inizio di agosto si sono registrate violenze tra le varie fazioni palestinesi in un campo profughi nel sud del libano. Sebbene le tensioni siano scoppiate in seguito a faide tra diversi gruppi palestinesi e per quanto i campi palestinesi siano una giurisdizione della leadership palestinese stessa in territorio libanese (sulla base di un accordo del 1969 siglato a Il cairo da una delegazione libanese e l’Olp, all’esercito libanese è fatto persino divieto di entrare nei campi palestinesi; la sicurezza è garantita da un comitato congiunto che rappresenta tutte le fazioni palestinesi presenti nei campi), la presenza di tali campi e le conseguenze sugli equilibri interni rappresenta un potenziale fattore distorsivo. Se si guarda alla storia recente del Libano, infatti, non si può negare l’incidenza di tale fattore sulle dinamiche che hanno condotto il Libano verso la guerra civile negli anni Ottanta. (segue) (Res)