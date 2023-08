Libano: il Paese allo sbando tre anni dopo l’esplosione del porto di Beirut (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’equilibrio sociale è tanto più precario dopo oltre dieci anni di crescenti difficoltà legate alla gestione dei rifugiati siriani. Si stima che nel paese vivano circa 1,8 - 2 milioni di rifugiati siriani, di cui il 90 per cento in condizioni di estrema povertà. L’aumento di lavoratori a basso costo e il supporto dato dalle Agenzie umanitarie internazionali ai rifugiati siriani hanno esacerbato il malcontento della popolazione libanese man mano che si depauperavano le condizioni economiche del Libano e dei suoi cittadini. Negli ultimi anni è, infatti, aumentata l’ostilità verso i rifugiati siriani talvolta sfociata anche in episodi violenti a loro danno. (segue) (Res)