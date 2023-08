Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel maggio del 2022, quando è stato eletto alla presidenza delle Filippine, Ferdinand “Bongbong” Marcos era considerato dalla gran parte degli osservatori uomo molto vicino alla Cina. Erano in tanti, all’epoca, a predire per Manila una politica estera in linea di continuità con quella perseguita dal capo dello Stato uscente, Rodrigo Duterte, che durante il suo mandato aveva già rafforzato con decisione i legami con Pechino e più volte minacciato di cancellare la cooperazione militare con gli Stati Uniti, alterando così in maniera forse irreversibile gli equilibri geopolitici nella regione, ma incontrando anche una crescente opposizione tra i generali filippini. Marcos aveva dato più di una ragione per credere che la sua politica estera non si sarebbe discostata molto da quella del predecessore. Aveva promesso, per esempio, che l’annosa disputa marittima con la Cina per la definizione delle rispettive aree d’interesse nel Mar Cinese Meridionale non sarebbe stata risolta sulla base della sentenza del 2016 di un tribunale di arbitrato internazionale de L’Aja, mai riconosciuta come legittima da Pechino, ma attraverso trattative bilaterali. La parola d’ordine, aveva spiegato Marcos da candidato presidente in un’intervista all’emittente radiofonica “Dzrh”, è non consentire agli Stati Uniti d’intromettersi. “La Cina – aveva detto – diventerebbe un nostro nemico. E si dà il caso che io abbia molti amici all’ambasciata cinese, con cui abbiamo già discusso il dossier”. (segue) (Res)