Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale (2)

- Eppure, a poco più di un anno di distanza, le previsioni degli analisti sul posizionamento internazionale delle Filippine di Marcos sono state disattese. I rapporti tra Manila e Pechino sono oggi ai minimi storici. Per converso, le Filippine appaiono un solido alleato degli Stati Uniti nella regione, un punto di riferimento strategico fondamentale nel caso di un sempre più probabile conflitto nello Stretto di Taiwan. Lo scorso febbraio i due governi hanno firmato un accordo che aumenta da cinque a nove il numero delle basi militari in territorio filippino cui le forze statunitensi hanno accesso. Tre di queste si trovano nel nord del Paese, a meno di 400 chilometri di distanza in linea d’aria da Taiwan. Nel maggio successivo, a un anno dal suo insediamento, Marcos è stato accolto a Washington dall’omologo Joe Biden, il quale ha ribadito il “ferreo impegno” degli Stati Uniti per la difesa delle Filippine, “anche nel Mar Cinese Meridionale”, e per la modernizzazione delle forze armate di Manila. Il capo della Casa Bianca ha anche annunciato l’invio di missioni imprenditoriali nelle Filippine per incoraggiare investimenti del settore privato nel Paese del sud-est asiatico. (segue) (Res)