Indo-Pacifico: le tensioni tra Cina e Filippine infiammano il Mar Cinese Meridionale (5)

22 luglio 2021

- Il presidente delle Filippine si sta muovendo anche sul piano delle alleanze. A settembre riceverà il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, con il quale discuterà di sicurezza marittima. I due potrebbero varare un piano per l’organizzazione di pattugliamenti congiunti mel Mar Cinese Meridionale, di cui si era già discusso a febbraio in occasione della visita a Manila del ministro della Difesa australiano Richard Marles. Nel giugno scorso si è tenuto il primo incontro tra consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti (Jake Sullivan), Giappone (Takeo Akiba) e Filippine (Eduardo Ano), i quali hanno concordato di coordinare le rispettive strategie nell’Indo-Pacifico e di tenere regolari esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale. Giovedì 10 agosto Marcos si è detto pronto a lavorare su un’intesa con il Vietnam per far fronte comune contro le rivendicazioni di Pechino. Il Vietnam, pur essendo sul piano politico e ideologico Paese molto più affine alla Cina, condivide con le Filippine l’esigenza di salvaguardare i propri interessi nel Mar Cinese Meridionale. Una necessità apparsa ancor più impellente lo scorso maggio, quando una nave di ricerca di Pechino è entrata nella Zona economica esclusiva vietnamita senza previa notifica alle autorità di Hanoi. Pham Thu Hang, il portavoce del ministero degli Esteri del Vietnam, ha promesso in conferenza stampa “misure appropriate” per difendere i propri diritti. (segue) (Res)