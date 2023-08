Turismo: in Lombardia estate positiva, tornano le prenotazioni "last minute" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il 2023 si stima saranno 1,7 milioni i 'wine lovers' che avranno scelto la Lombardia come destinazione turistica, per ricavi stimati in circa 38 milioni di euro", conclude l'assessore. Per quanto riguarda il pagamento delle vacanze nell’ultimo anno, spiega Findomestic, si è vista una crescita sia nell’utilizzo carta di credito sia nel segmento prestiti personali. Nel primo semestre del 2023 le erogazioni di prestiti personali per l’acquisto di viaggi e vacanze sono cresciute del 31 per cento e quelle di credito mediante le carte, sempre per l’acquisto di viaggi e vacanze, del 14 per cento. Oltre il 40 per cento di chi partirà ha messo in conto di spendere più dello scorso anno soprattutto a causa dell’inflazione. Alla fine di maggio il 60 per cento degli italiani aveva già prenotato le vacanze estive, il 33 per cento in più dello stesso periodo dell’anno scorso, ma quasi per tutti (93 per cento) non supereranno i 15 giorni e per il 51 per cento di questi non si andrà oltre una settimana. Il 12 per cento (come lo scorso anno) degli italiani non andrà in vacanza quest’estate. Quasi 8 intervistati su 10 (78 per cento) rimarranno entro i confini italiani, mentre aumentano di 7 punti percentuali rispetto al 2022 quanti sceglieranno i Paesi europei (24 per cento) e raddoppiano i viaggiatori extra-Ue (dal tre al sei per cento del 2023). Case in affitto e alberghi sono le strutture preferite (circa il 30 per cento delle preferenze per entrambe) e proprio qui gli intervistati segnalano i maggiori aumenti di prezzo (61 per cento delle preferenze) insieme a ristoranti e bar, segnalati nel 66 per cento dei casi. La spesa media dichiarata per una vacanza sarà di 1.560 euro con una forbice che va dai 1.250 per un single a 1.850 per una famiglia di quattro persone. (Rem)