Serbia: drammaturgo Kovacevic, popolo serbo da sempre ha imparato ad avere un solo sovrano

- Dalla dinastia dei Karadjordje fino ad oggi il popolo serbo ha imparato ad avere un solo uomo e un solo sovrano e ha dovuto, metaforicamente parlando, esserne innamorato. Lo ha affermato l'accademico e drammaturgo serbo Dusan Kovacevic, ripreso dal quotidiano "Danas". A un commento sulla mentalità locale in cui i leader autoritari hanno la meglio, Kovacevic ha affermato che la Serbia "ha avuto diversi tentativi di leadership collettiva che non hanno avuto successo", valutando che l'opposizione di oggi nel Paese balcanico "assomiglia di più proprio a una leadership collettiva", e che questo "non funziona". "Fino a quando non si formerà e presenterà all'opinione pubblica un solo uomo che come personalità sia accettabile per la maggior parte delle persone e abbia intelligenza, conoscenza, fascino e tutto ciò che un futuro presidente deve possedere, non si riuscirà a minacciare l'attuale governo", ha sostenuto Kovacevic, il quale ha sottolineato che "sprecare le energie con 10, 20 potenziali leader" semplicemente "non funziona". (Seb)