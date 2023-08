Ferragosto: oltre 12.500 militari impiegati nelle missioni in Italia e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel periodo di Ferragosto circa 7.500 militari tra Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri sono presenti ed operano in un arco geografico di un’ampiezza senza precedenti. Lo ha detto il capo di Stato maggiore Della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone rivolgendosi ai militari italiani impegnati a Ferragosto. "Dalla regione Baltica verso sud attraverso il Fianco Est dell’Alleanza, dal Golfo Persico verso Ovest attraverso il Corno d’Africa ed il Medio Oriente, il Mediterraneo, il Nord Africa e il Sahel fino al Golfo di Guinea. A questi si aggiungono gli oltre 5 mila militari impegnati sul territorio nazionale nell’operazione “Strade Sicure” in concorso alle Forze di Polizia, gli assetti della difesa aerea e della vigilanza del Mediterraneo allargato. L’operato dei militari italiani, all’estero e in patria, rappresenta in modo concreto il patrimonio dei valori che ispirano le donne e gli uomini delle Forze armate che operano incessantemente 365 giorni all’anno. A loro estendo la mia gratitudine e l’apprezzamento per l’impegno, il coraggio, l’abnegazione e l’ altruismo con cui quotidianamente compiono il proprio dovere", ha affermato Cavo Dragone. (segue) (Res)