Polonia-Bielorussia: fra i mercenari Wagner e i militari di Varsavia la situazione al confine è sempre più tesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La situazione al confine fra Polonia e Bielorussia è sempre più tesa. Dall’arrivo dei mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner in Bielorussia, in seguito alla rivolta armata fallita del 23 e 24 giugno scorsi, infatti, le autorità di Varsavia hanno alzato il livello d’allerta. Sebbene gli uomini di Evgenij Prigozhin non siano schierati al confine ma raggruppati in un campo di addestramento situato nei pressi di Osipovichi, nel centro del Paese, Varsavia teme che la Bielorussia – come già avvenuto durante la crisi dei migranti di quasi due anni fa – potrebbe sfruttare i mercenari per condurre incursioni e sabotaggi in territorio polacco. Non a caso, il governo ha deciso di schierare le forze armate al confine e non in numero esiguo: inizialmente si era parlato di mille militari che avrebbero dovuto fornire assistenza alle guardie di frontiera ma, successivamente, il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak ha proposto di inviarne 2 mila. Tale decisione, come spiegato dallo stesso Blaszczak, porterà a un totale di 10 mila militari schierati al confine di cui “4 mila parteciperanno direttamente all'operazione di sostegno al Servizio di frontiera, e 6 mila saranno riservisti". Uno schieramento massiccio che, sebbene posto per condurre attività puramente difensive, aumenta la tensione a una frontiera già particolarmente “calda” da tempo. (segue) (Res)