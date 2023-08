Polonia-Bielorussia: fra i mercenari Wagner e i militari di Varsavia la situazione al confine è sempre più tesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area considerata più a rischio è il corridoio di Suwalki, un lembo di terra lungo un centinaio di chilometri al confine terrestre tra Polonia e Lituania che separa il confine bielorusso dall’exclave russa di Kaliningrad. Alla fine del mese di luglio il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che, in base alle informazioni in possesso dell’intelligence di Varsavia, oltre cento combattenti del gruppo Wagner sarebbero stati inviati proprio nel corridoio di Suwalki con l’intento di infiltrarsi in territorio polacco fingendosi migranti. Tali dichiarazioni hanno subito provocato la risposta negativa del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, che ha smentito le parole del premier polacco e ribadito come i combattenti di Wagner restino dislocati nei pressi di Osipovichi. Tuttavia, era stato lo stesso Lukashenko il 23 luglio, durante i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, ad affermare che i mercenari avrebbero voluto "marciare verso Varsavia", o quantomeno “fare un'escursione in Polonia, a Rzeszow". Affermazioni certamente non incoraggianti sulle reali intenzioni del gruppo Wagner e che, evidentemente, non hanno fatto che acuire i timori del governo di Varsavia. (segue) (Res)